سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة: لا حل قريبا لأزمة قطر.. القضية...

قال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، إنه لا يعتقد أن الخلاف بين قطر ودول الخليج العربي الأخرى، والمستمر منذ أربع سنوات، سيتم حله ”في أي وقت قريب“.
جاء ذلك ضمن كلمة للعتيبة، الإثنين، خلال حلقة نقاشية مع نظيريه الإسرائيلي والبحريني استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن.
وكانت رباعية الدول العربية، السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعلنت في يونيو 2017 مقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما نفته قطر.
ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، الاثنين، قول السفير العتيبة: ”هذه القضية ليست على قائمة أولويات أي أحد، هم يريدون أن يسلكوا طريقهم، ونحن بدورنا نمضي في طريقنا“.
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