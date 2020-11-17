المغرب.. تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبينما سُجِّلت 71 حالة وفاة جديدة فى المغرب، الاثنين، أودى وباء كوفيد 19 بحياة 82 شخصًا، الأحد، مما يرفع إجمالى الوفيات بالفيروس إلى 4850 حالة.
ويستعد المغرب فى الأسابيع القليلة المقبلة لبدء حملة تطعيم من فيروس كورونا، مؤكدا "سلامة" اللقاح.
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