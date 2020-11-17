التعليم عن بُعد يعلن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات.

وأوضحت العمادة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر , بأنه تم تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢هـ، الساعة ٣:٠٠ مساءً.

وأضافت, بأنه يتوجب على من يرغب بالاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.