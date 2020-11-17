إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ملياراً و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر. وبيّنت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت ملياراً و410 ملايين ريال، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالاً، فيما بلغت المساعدة النقدية لأجل الكهرباء 102.829.393 ريالاً.

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