أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 612 إصابة بفيروس كورونا "415 حالة جديدة و197 حالة مخالطة"، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى ليبيا إلى 74 ألفا و936 حالة.





وذكر المركز فى بيان أورده موقع "بوابة إفريقيا" أنه تم تسجيل شفاء 638 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 45 ألفا و371 حالة، فيما جرى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1041 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.