سامسونغ تنتج أدوية لعلاج كورونا
قالت شركة "سامسونغ بايولوجيكس" الثلاثاء، إنها تعمل على إنتاج كميات كبيرة من عقارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي طورتها شركة "إيلي ليلي".
وقالت الشركة المصنعة للأدوية في كوريا الجنوبية في بيان إنها وقعت عقد تصنيع مع "إيلي ليلي" في مايو الماضي، لتلبية الطلب العالمي.
وقالت صحيفة "ذي كوريا هيرالد" إنه بموجب هذه الاتفاقية من المقرر أن تتكفل "سامسونغ بايولوجيكس" بتوفير الجسم المضاد التحقيقي لشركة "إلي ليلي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا للاستخدام الطارئ للعلاج التجريبي بالأجسام المضادة، والذي يستخدم لعلاج الإصابات الخفيفة والمعتدلة لكورونا لدى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، وفق "قناة الحرة".
وتم إنشاء "سامسونغ بايولوجيكس" العام 2011 وهي وحدة أدوية بيولوجية تابعة لمجموعة "سامسونغ" الأكبر في كوريا الجنوبية.
ولديها ثلاثة مصانع في إنتشون (كوريا الجنوبية) ويمكنها إنتاج 362000 لترًا من البدائل الحيوية سنويًا، وهو الإنتاج الحيوي الأكبر حجما في العالم.
(وكالات)
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