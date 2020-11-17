مقتل قيادى حوثى فى مواجهات مع الجيش الوطنى شمال غرب اليمن

أفاد مصدر عسكرى يمنى بمقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات الحوثية مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطنى شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد.





ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر الذى لم تسمه - القول إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات. وتمكنت قوات الجيش الوطنى فى محافظة الجوف قبل أيام من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر فى الأرواح والعتاد.

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