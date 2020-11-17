5 قتلى فى تفجير انتحارى قرب أكاديمية الشرطة وسط مقديشيو

وكان انفجار وقع فى العاصمة الصومالية خلّف قتلى وجرحى فى صفوف ضباط الشرطة بأكاديمية "جنرال كاهيه".

وفى بيان مقتضب عبر فيسبوك، قال عبدالعزيز محمود جوليد، مدير دائرة مكافحة التطرف بوزارة الإعلام، إن "هجوما إرهابيا نفذه انتحارى فجّر نفسه فى مطعم خارج مقر أكاديمية الشرطة، وأوقع 5 قتلى وعدد من الجرحى".

كما أكدت الشرطة الصومالية مقتل عدد من عناصرها، وإصابة آخرين جراء الهجوم، حيث يقع المطعم قرب مقر الأكاديمية، غير أن معظم رواده من ضباط الشرطة، إضافة إلى نسبة قليلة من المدنيين.

فيما طوقت الأجهزة الأمنية موقع الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الضحايا إلى مستشفيات مقديشيو.