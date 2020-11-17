حيش الاحتلال يحذر دمشق بعد اكتشاف عبوات ناسفة فى الجولان

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وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى: "عثرت قوات جيش الدفاع على حقل عبوات ناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضى الإسرائيلية".
وأضاف أن قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلى فككت العبوات، قرب منطقة سبق أن أحبط فيها الجيش الإسرائيلى محاولة لزرع عبوات ناسفة، قبل 3 أشهر.
وشدد متحدث جيش الاحتلال على أنه يعتبر "النظام السورى مسؤولا عن كل عمل تخريبى ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أى محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل".
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