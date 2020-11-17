أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 2,035 مركبة من نوع ميتسوبيشي “Triton/L200” 2007 – 2016، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق. وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة” تعلن عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.