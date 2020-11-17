أمانة الرياض تُعلن أسماء المرشحين مبدئياً لـ 28 وظيفة هندسية وإدارية

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والإدارية البالغ عددها 28 وظيفة، ودعتهم إلى إجراء المقابلات الشخصية، والحضور إلى مقر الأمانة لتسليم الوثائق ومطابقتها.
وأوضحت الأمانة أن المرشحين والمرشحات مُلزمون بتقديم الوثائق خلال الفترة من يوم الأحد الـ7 من ربيع الآخر حتى يوم الخميس الـ11 من الشهر ذاته، مبينة أن الوثائق تشمل أصل الهوية الوطنية وصورة منها، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
وأشارت إلى ضرورة إرفاق معادلة وزارة التعليم للدرجات الجامعية الخارجية، إلى جانب إرفاق السيرة الذاتية مدوناً بها وسيلة التواصل عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
ونوهت الأمانة إلى أن عدم الحضور لتسليم الوثائق أو المقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحددين من خلال الرسائل النصية سيعتبر عزوفاً عن الرغبة في التوظيف، مؤكدة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة، مشيرة إلى أن المقابلة لا تعني القبول النهائي.
للاطلاع على أسماء المرشحين:
https://www.alriyadh.gov.sa/ar/muncads/Pages/Ad76.aspx
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