العاهل الأردنى يتوجه للإمارات لعقد قمة مع ولى عهد أبوظبى وملك البحرين

توجه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى أبوظبى للمشاركة فى قمة ثلاثية غدا الأربعاء، مع ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد العام للقوات والمسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حسبما أفاد نبأ لقناة "العربية" منذ قليل





وتأتى مشاركة العاهل الأردنى فى القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ أنه من المقرر أن تناقش القمة عددًا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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