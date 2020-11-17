العراق : اعتقال 3 انتحاريين فى نينوى

وفى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، قالت الاستخبارات، إن مفارزها فى نينوى ألقت القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفقًا لأحكام الإرهاب، لثبوت انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.
وأضافت الوكالة، أن الموقوفين عملوا ضمن ما يسمى بـ "كتيبة الانتحاريين الانغماسيين"، وأنهم اعترفوا "خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".
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