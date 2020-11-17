رئاسة الحرمين توزع مليونى عبوة مياه زمزم

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على المعتمرين والمصلين ما يقارب مليونى عبوة من مياه زمزم المباركة، ذات الاستخدام الواحد تكون العبوات معقمة، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.





وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام، وفى مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، حيث وزع قرابة مليونى عبوة زمزم فى المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية، على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وأشار الندوى، إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية الذى يصل عددها لأكثر من 50 حقيبة بسعة 10 لترات، وبمقدار 200 كأس لكل حقيبة، وكثفت أعداد الموظفين ليصل عددهم إلى قرابة 128 موظفًا، يقومون بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة والذى يصل عددهم إلى حوالى 600 عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.