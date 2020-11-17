بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا: ندعم مسار السلام ويجب فرض حظر الأسلحة

وقالت ‏بعثة الاتحاد الأوروبى، إنه "يجب على جميع الليبيين تغليب مصلحة بلدهم وتقديم تنازلات لتحقيق السلام". وكانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، أعلنت التوصل إلى اتفاق على مشروع لتوحيد حرس المنشآت النفطية الليبية، وإعادة فتح الطريق الدولى بين سرت ومصراتة بعد انسحاب المرتزقة من المنطقة.

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