العراق يسجل 40 وفاة و2961 إصابة يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالى الإصابات فى العراق إلى 524.503 حالة فى جميع أنحاء البلاد.





وأشارت الوزارة إلى تسجيل 40 حالة وفاة، لتبلغ بذلك إجمالى الوفيات فى العراق إلى 11.752 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 453.025 حالة تعاف بعد تسجيل 3.460 حالة جديدة.

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