وام: الرئيس الإسرائيلى يدعو ولى عهد أبوظبى لزيارة تل أبيب

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفيلين، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الرئيس الإسرائيلى عن بالغ شكره للجهود التى بُذلت فى سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية، والتى دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة إسرائيل. وفى رسالة خطية بعثها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإسرائيلى، أثنى على المواقف الإيجابية والبناءة، معربًا عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك لأجل التوصل إلى معاهدة السلام التاريخية، والتى من شأنها أن تسهم فى استقرار المنطقة بأسرها. كما وجه ولى عهد أبو ظبى، الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلى ريفيلين لزيارة دولة الإمارات.

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