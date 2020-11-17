الأردن : حصيلة قياسية لإصابات كورونا فى 48 ساعة

أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6.454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يمثل حصيلة قياسية للإصابات بالوباء فى البلاد منذ بدء الجائحة فى مارس الماضى.





ووفقًا للموجز اليومى الذى تنشره الحكومة على حسابها فى تويتر، ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة الأردنية إلى 155.993 حالة، من بينها 63.817 حالات نشطة. كما أعلنت الصحة الأردنية، تسجيل 66 وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 1.909 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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