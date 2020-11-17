الأخضر يخسر وديته الثانية أمام جامايكا

خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الجامايكي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب “الملز”.
وافتتح عبدالله الحمدان أهداف اللقاء لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة مميزة من هتان باهبري وضعها على يمين الحارس الجامايكي.
وفي الشوط 34، سجل جونسون هدف التعادل لمنتخب جامايكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني، سيطر منتخب جامايكا على مجريات اللقاء، حت تمكن جافون إيست من تسجيل الهدف الثاني للفريق الضيف، عند الدقيقة 64.
وكان الأخضر قد حقق الفوز على نظيره الجامايكي بنتيجة (3-0)، في اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين، السبت الماضي.
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