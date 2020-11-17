أميركا تخفض قواتها في العراق وأفغانستان

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15 يناير.
وكان البنتاغون قد أعلن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي بحلول يناير 2021، في عدد هو الأدنى منذ بدء خوضها عمليات قتالية في هذا البلد قبل عقدين.
وقال وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر إن نحو ألفي جندي سيغادرون أفغانستان بحلول يناير، على أن يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي، موضحا أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس دونالد ترمب “في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن”.
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