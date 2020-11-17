الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فى أجواء قرية الغجر اللبنانية واعتقال شخصين

حلق الطيران الحربى الإسرائيلى فى أجواء قرية الغجر اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.



حلق الطيران الحربى الإسرائيلى فى أجواء قرية الغجر اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل. وأشارت أنباء القناة الإخبارية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتقل شخصين عند الحدود مع لبنان، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

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