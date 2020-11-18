مجلس الوزراء السعودى يجدد إدانته لانتهاك الحوثيين القوانين الدولية

جدد السعودية إدانتها لاستمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة.





جاء ذلك، خلال عقد مجلس الوزراء السعودى، جلسته، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس أعرب عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى السادسة مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة فى عهده الزاهر من تطور ونماء ، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء فى مختلف المجالات.

كما استنكر محاولة الحوثيين القيام بعمل إرهابى وتخريبى بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان، عبر زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، مما يعد استهدافا لأمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمى ككل، والتأثير على الملاحة البحرية.

وعبر المجلس، عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حادثة الاعتداء فى محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر السفارة السعودية فى هولندا.

وأوضح وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، عبر عن تطلع المملكة لعقد قمة الرياض لمجموعة العشرين يومى السبت والأحد القادمين لاستعراض ومناقشة السياسات والمبادرات التى من شأنها التصدى لتبعات جائحة كورونا.