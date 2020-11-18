دوى انفجارات فى سماء دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لقصف إسرائيلى

وذكر مراسل التلفزيون الرسمى السورى، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلى، مشيرًا إلى سماع دوى انفجارات فى سماء دمشق ومحيطها. وأكد مراسل وكالة "سانا"، انتهاء العدوان الإسرائيلى دون ذكر تفاصيل أخرى عن الخسائر المادية أو البشرية.

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