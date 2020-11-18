عاجل .. مقتل 3 عسكريين وجرح آخر بهجوم إسرائيلى على سوريا

قتل ثلاثة عسكريين تابعين للجيش السورى، وجرح آخر، فى قصف لمقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلى، تجاه الجولان السورى المحتل على المنطقة الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، منذ قليل.





وقال مصدر عسكرى سورى:"حوالى الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيونى بعدوان جوى من اتجاه الجولان السورى المحتل على المنطقة الجنوبية". وأضاف: "تصدت دفاعاتنا الجوية للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ، لكنه أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندى، ووقوع بعض الخسائر المادية".

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