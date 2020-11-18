الجيش الإسرائيلى يستهدف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس بسوريا

وأضاف المتحدث، أنه تم استهداف مقر قيادة رئيسى للقوات الإيرانية قرب مطار دمشق، وموقعا سريا لاستضافة بعثات إيرانية رفيعة المستوى. وكانت الوكالة الأنباء السورية "سان"، ذكرت فى وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلى" على سماء منطقة دمشق.

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