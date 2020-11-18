العراق.. أصحاب الكهف وراء الهجوم الصاروخى على السفارة الأمريكية

ذكرت مصادر عراقية، أن ميليشيا تطلق على نفسها اسم جماعة "أصحاب الكهف" تبنت عملية استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد بعد اعتقال عدد من عناصرها فى مدينة الفلوجة، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".





وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية، أن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى بغداد، وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم كان يستهدف السفارة الأمريكية. ودوت أصوات صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية داخل المنطقة التى تضم أيضا مبانى حكومية وبعثات أجنبية. وقال الجيش العراقى، فى بيان، إن الصواريخ أُطلقت من منطقة الألف دار فى بغداد الجديدة. وأظهرت لقطات من الجيش قاذف صواريخ مثبتا على ظهر شاحنة صغيرة اشتعلت بها النيران.

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