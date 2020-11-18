المرصد السورى: الغارات الإسرائيلية خلفت 10 قتلى بينهم مقاتلون أجانب

وكان مصدر عسكرى سورى، قد أعلن أنه حوالى الساعة 3,11 فجر هذا اليوم، قام العدو الصهيونى بعدوان جوى من اتجاه الجولان السورى المحتل على المنطقة الجنوبية، بينما تصدت الدفاعات الجوية السورية لهذا العدوان.

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