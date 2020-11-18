أظهر إحصاء لموقع worldometer الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا لبعض الدول العربية من حيث عدد الإصابات، ليصبح ترتيبها عالميا على نحو آخر.
ووضع موقع worldometers الأردن بالمرتبة الـ39 عالميا، والرابعة عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتخطى الأردن دولة الإمارات من حيث عدد الإصابات، ليصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي :
1- العراق (20 عالميا / 524,503 إصابات).
2 - المملكة العربية السعودية (29 عالميا / 353,918 إصابة).
3- المغرب (32 عالميا / 301,604 إصابات).
4 - الأردن (39 عالميا / 155,993 إصابة).
5- الإمارات (40 عالميا / 152,809 إصابات).
ويتجاوز الأردن بعدد الإصابات كلا من الإمارات والكويت وقطر ومصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين وتونس وليبيا.
كما يتخطى الأردن الصين بعدد الإصابات بالفيروس، حيث تحتل الصين المرتبة 64 عالميا على الموقع، بواقع 86,369 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على ترتيب الدول العربية من حيث عدد الإصابات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.