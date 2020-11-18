“الداخلية” تدعو للإبلاغ عن مخالفات قطع الأشجار والمتاجرة بالحطب

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، للإبلاغ عن مخالفات قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله. وأوضح المركز أن الإبلاغ عن هذه المخالفات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة يتم عن طريق الاتصال برقم غرفة العمليات الأمنية الموحد (911). وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد حذّرت من مخالفة الأنظمة؛ مؤكدة مواصلة المراقبة الأمنية والقبض والاستيقاف، وضبط مخالفات الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي والإحالة إلى الجهات المختصة.

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