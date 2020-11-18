وزير خارجية البحرين: الزيارة لإسرائيل بداية لتعزيز التعاون المشترك

قال عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية البحرين لدى وصوله إلى إسرائيل، لقد حان الوقت للتوصل لحل شامل يحقق الازدهار للجميع، مشيرا إلى أن الزيارة لإسرائيل بداية لتعزيز التعاون المشترك.





وأضاف الوزير فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية البحرينية "إن مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجى تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولى والاستقرار والسلام والازدهار فى منطقة الشرق الأوسط". وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلى قال فى وقت سابق، إن مجلس الوزراء الإسرائيلى صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين".

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