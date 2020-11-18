عاجل.. وصول وفد بحرينى برئاسة وزير الخارجية إلى إسرائيل

وتهدف زيارة الوفد لإسرائيل إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام.

وتأتى الزيارة لتأكيد موقف البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، والمساعى الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة فى مجالات متعددة.