وتهدف زيارة الوفد لإسرائيل إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام.
وتأتى الزيارة لتأكيد موقف البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، والمساعى الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة فى مجالات متعددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وصول وفد بحرينى برئاسة وزير الخارجية إلى إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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