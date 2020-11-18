يصادف يوم الإربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020

ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم. ففي هذه الستة سنوات شهدت المملكة العربية السعودية تغيرات كبيرة وواسعة وشهدناها في شتى مجالاتها الإقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها. وسنشهد بعد أيام ترأس المملكة العربية السعودية قمة دول العشرين وهذا يعتبر بحد ذاته إنجازاً قوي يُحسب في تاريخ المملكة. ولن ننسى جهود المملكة خلال جائحة كورونا وكيف كانت السعودية الأم الحنونة على أبناء شعبها فوفرت لهم سبُل الراحة وخدمات العلاج المجاني على من سكن أرض الوطن سواء مواطن أو مقيم. وجهود المملكة في التعليم :

كما حرصت وزارة التعليم على صحة أبناءها الطلاب وبذلت الجهد المالي والجسدي وأستغرقت الكثير من الساعات لوضع خطة بديلة عن التعليم الحضوري. نشهد اليوم ستة اعوام من الإنجازات في عهد سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح. ستة أعوام من الازدهار والاستقرار، والتغيرات الجذرية على كافة الأصعدة.. ستة اعوام من العطاء. وبمناسبة ذكرى البيعة السادسة :

‏وبكل الحب والوفاء.. نجدد البيعة ، والعهد والولاء .. لقائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز ؛ حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأدام الله نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي. معها تتجدد الأمنيات ويرتفع سقف الطموحات في ظل قيادتنا الرشيدة . باقون على العهد و الوعد و البيعة التي في رقابنا لولاة أمرنا رغم كيد الأعداء و تضليل الخونة.

‏ولاءنا نابع من إيماننا التام بأن الشعب و الحكومة يداً بيد تحت أمر و راية سيدي ⁧‫#خادم_الحرمين_الشريفين‬⁩. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان وأحفظ لنا قائدنا ووالدنا سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. بقلم الكاتبة الصحفية:

نوير بنت سعود الحارثي

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