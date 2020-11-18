السودان: ارتفاع عدد اللاجئين من إثيوبيا إلى أكثر من 27 ألفا

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين السودانية، قد شددت فى وقت سابق، على ضرورة سرعة تقديم المساعدات "بما يمنع وقوع الكوارث الصحية والبيئية والأمنية ويحفظ ويحقق للاجئين سبل الحياة الكريمة والآمنة، لحين استجلاء الموقف وعبور الأزمات، ويعزز الأمن والاستقرار بحدود البلاد.

وتشهد إثيوبيا اضطرابات واشتباكات مسلحة، بعدما قُتل المئات، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية فى تيجراى، يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.