وأكد الزيانى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإسرائيلى، فى تل أبيب، على أهمية الدور الأمريكى فى تحقيق السلام. وكان وفد بحرينى برئاسة وزير الخارجية عبداللطيف الزيانى، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل فى أول رحلة لطيران الخليج إلى تل أبيب. وتهدف زيارة الوفد لإسرائيل إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية البحرين: تقدمنا بطلب رسمى لفتح سفارة فى إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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