الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

وقال بيان صادر عن الديوان الملكى، إنه "تأسياً بسنة نبينا محمد، دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء، داعيًا الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله".
وسبق أن أمر العاهل السعودى بأداء صلاة الاستسقاء مرتين على الأقل خلال العام الجارى، الأولى كانت فى مطلع يناير، والأخرى فى مايو، وشارك فيه طلاب المدارس بالمملكة.
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