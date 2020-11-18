العفو الدولية تحذر من قسوة الواقع بالنسبة للعاملين الأجانب فى قطر

وقالت المنظمة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "نحذر من قسوة الواقع بالنسبة للعاملين الأجانب فى قطر"، مضيفة أن "الدوحة بحاجة لتعزيز تنفيذ إصلاحاتها العمالية".



وكانت العديد من التقارير قد كشف أن ملف مونديال 2022، والمشروعات التى تجريها الإمارة لاستضافته شابه العديد من انتهاكات حقوق العمال.

جدير بالذكر أنه فى يونيو الماضى، انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، أوضاع العمالة فى الدوحة والإطار القانونى المنظم لها، قائلة إن "على البلاد أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين".