العراق يسجل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبى لهذا اليوم، أثبتت تسجيل 2349 إصابة وشفاء 2151 حالة، و43 وفاة ليصل العدد الإجمالى إلى 526.852 إصابة، و455.176 حالة شفاء و 11.795 وفاة.

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