السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين لـ4 آلاف ريال

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحى، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا يقضى برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين فى (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.





وأطلقت الوزارة، بحسب موقع "العربية"، برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت فى السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى فى 26 نوفمبر 2014.

وبحسب ما جاء فى القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودى فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهرى عن 4 آلاف ريال.

ونقلاً عن بيان للوزارة، يحسب العامل السعودى الذى يساوى أجره الشهرى 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج "نطاقات".

ولا يحسب العامل السعودى الذى يقل أجره الشهرى عن 3 آلاف ريال فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج "نطاقات".

ونص القرار على أن يحسب العامل السعودى الذى يكون أجره الشهرى أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج "نطاقات".

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئى فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودى لصالح الكيان الذى يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهرى قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب فى نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودى لصالح الكيان الذى يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وذلك مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين فى المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئى، العاملون بدوام جزئى بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.