“ستة أعوام” من حكم الملك الصالح “سلمان”

الحمد لله الذي أنعم وأعطى وأختار للوطن من هم له أوفى وصلاةً وسلاماً على النبي محمد الهادي إلى خير الهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

وبعد

البيعة عبادة يُبتغى بها وجه الله تعالى وهي إعتقاد وقول وعمل وقلب يُعطي العهد بالسمع والطاعة ويد تصافح ويعلن صاحبها السمع والطاعة وجوارح تعمل وفاءً لتلك البيعة السامية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وأوجبتها نصوص الكتاب والسنة فا أصبحت معلماً من معالم المِلّة يوجب الشرع التزامها والوفاء بها، لأنها أصل عقدي وواجب شرعي، يقول الإمام النووي-رحمه الله«وتنعقد الإمامة بالبيعة» والله يقول ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء: 34].

و ‫عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: «دعانا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أنْ بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله»‬

ومن ثمرات البيعة لزوم منهج أهل السنة والجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ, فَمِيتَتُه مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) ولهذا كان من نصوص إعتقاد أهل السنة والجماعة قولهم (لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ) يقول المولى عزوجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )

قال ابن تيمية رحمه الله: (أولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة، وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء، والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس)

‫وفي ظل الحديث عن البيعة ومكانتها تعيش اليوم مملكتنا الرائدة بِعلمها الزاكي وبأرجائها المعمورة الشاهقة مناسبة غالية وحدثاً مهماً بارزاً ارتفعت له الاعلام وابتهجت فيه النفوس وعم الفرح في كل مكان وأمطرت البلاد وفاء وحباً بذكرى يوم جليل وحدث عظيم ويومٍ‬ ليس كل الأيام إنه يوم البيعة الخالد الذي هو ‬من أيام المملكة المجيدة فقد أزدانت السعودية وسطع نورها وتزينت الأشجار بالطرق فرحاً بمقدم سيدها فا أضأ علم التوحيد قصور الرياض مردداً وأرفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر فينادي الله أكبر عاش الملك لله ثم للعلم والوطن مبتهجاً ومُرحباً بملك حكيم وشجاع برزت في عهده إنجازات باهرة وتقدم حضاري زاهر ‬تبوأت به المملكة مكانة مرموقة بين مصاف دول العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً، وتحقق فيها لأبناء الوطن المزيد من التقدم والازدهار‫ فكانت ذكرى البيعة السادسة بيعة الوفاء والصدق والانتماء والتلاحم ذكرى تتجلى فيها أعظمُ دلالات المنهج الإسلامي الأصيل الذي قامت عليه أركان دولتنا حيث بايع الشعب السعودي ‬قائد فذ الذي هو من صفوة قادة هذا العالم وعظمائهم إنه الملك الصالح الموفق المسدد السياسي المحنك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله ورعاه الذي دانت له أسس ومبادئ الإدارة الحكيمة وأصول السياسة والتعامل الرشيد عاصر أحداثاً مختلفة وخاض غمار التجارب وألم بحقائقها فأرسى بحكنته وحكمته دعائم الأمن والتنمية ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة ولم يألُ جهداً في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم والتطور وتوفير الخير والرفاهية للوطن والمواطن .

ومما زاد البلاد نوراً ساطعاً ونجاحاً باهراً وحظاً وافراً ذلك القرار الحكيم المسدد الموفق بتعيين الأمير الهمام والرجل المقدام ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله -صاحب الخطط الطموحة والعزيمة الصادقة وزرع الأمل والعزة الذي عرف عنه الهمة العالية والقدرة الفائقة في محاربة التطرف والإرهاب فالحمد الله على نعمة مليكنا وولي عهدنا بل نقول أدامهم الله لهذه البلاد عزاً وتوفيقًا ونصر بهم الدين والملة وأبعد عنهم كل عدو متربص بهم يا ذا الجلال والإكرام .

مليكي.. بيعة شعبكم هي بيعة وفاء واستحقاق لآل سعود كابرًا عن كابر، بيعة لا نزيغ عنها من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، هذه البيعة وهذا الولاء ناتج عن العدل والعطاء فلكم منّا الوفاء، يغلّفه الحب الصادق ،أحببت أفراد شعبك فأحبوك مليكًا وأبًا حانيًا وتتجسّد في شخصكم الكريم صفات نبل ملوك آل سعود، وشيم الرجل العربي القائد المحنّك لقيادة الأمة في أرض الإسلام، أرض المقدسات الطاهرة أمد الله بعمركم وحفظكم ووقاكم من كل سوء ومكروه وأبقاكم ذخراً لهذه البلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه: عمر بن متعب الطيار