في ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد حيث يبتهج الشعب السعودي بين الفينة والأخرى بتلك الذكرى الغالية كيف لا وهي إمتداد لثقافة ونمو وازدهار الوطن الذي نحن جزء لايتجزأ منه فمهما كتبنا من كلمات وأشعار وغيرها ليست إلا أحاسيس مفعمة بالولاء والوفاء للدولة رعاها الله في كل زمان ومكان

إن المنهج المغاير والموقف الجازم والحازم الذي نهجة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله منذ توليه قيادة هذا الوطن المعطاء والمتمثل في إعادة الشرعية لليمن وتحييد كافة محاولات العدوان الفاشلة تجاه هذه المقدسات وكذلك تحييد تام لكافة عناصر الفساد في الداخل وشل نفوذها يعتبر عملاً غير مسبوق وينم عن وعي وقيادة وإدارة لرجل بمكانة ومثابة سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين الذراع الفعال الأيمن له فقد رسمو لنا بهذه الخطوات الإصلاحية تحديد المصير وضمان المستقبل المنير لكافة سكان الوطن من مواطنين ومقيمين

حيث لازلنا ننعم بقيادة عادلة وواعية وثابتة لاتقبل المساومة على الدين والوطن والمواطن وتستمد قوتها من شرع الله وسنة نبيه وولاء الشعوب لها في المنشط والمكره

إن ماتقدمة المملكة ممثلة في حنكة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من تكثيف لجهود الإغاثة والجهود الإنسانية لكافة شعوب العالم ينبئ بمكانة المملكة ونمو إقتصادها ورجاحة سياستها العادلة مع كافة الدول الإسلامية والصديقة إنطلاقاً من مبادئ تعاليم الدين الحنيف

حفظ الله الوطن وقيادتة وحدوده وجنوده من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. بقلم

نجم بن عزوان العتيبي

رئيس مجلس إدارة مجموعة النجم جدة _ الطائف

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