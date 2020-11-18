واشنطن تفرض عقوبات واسعة على عشرات الشخصيات والكيانات الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات واسعة جديدة على إيران، استهدفت عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام.
وبيّنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أورده “روسيا اليوم”، أن العقوبات تشمل “مؤسسة مستضعفان للثورة”، التي يديرها المرشد علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد محمود علوي.
وأضافت الوزارة أنها أدرجت في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى، بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.
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