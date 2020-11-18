قمة ثلاثية تجمع الملك الأردنى والبحرينى وولى عهد أبوظبى بالإمارات

عقد العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، والعاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة ثلاثية فى العاصمة أبوظبى، اليوم الأربعاء.





وأكد القادة، خلال القمة، بحسب "روسيا اليوم" : "على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة".

كما ركز القادة على سبل النهوض فى مجالات التعاون والتكامل فى عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً ما يتعلق بقطاعى الصحة والأمن الغذائى والدوائى، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأكدوا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.