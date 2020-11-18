العين الإخبارية : تسجيل مسرب يؤكد الرشاوى الإخوانية فى الملتقى الليبى بتونس

وبحسب التسجيل المسرب، يقول أحد المشاركين فى الحوار إنه "لابد من انتخاب وزير الداخلية باش أغا لأنه هو الضامن لمصالحنا".
ويكشف التسجيل الصوتى المُسرب أيضا، تخوف المسئولين فى حكومة الوفاق الليبية من الوصول إلى حل، ما يعفيهم من استغلال مناصبهم فى سرقة المال العام، أو إلغاء الاتفاقيات التى تمس توقيعها مع تركيا إذ يقول أحد المشاركين "نجاحه ليكون رئيسا للحكومة هذه سيجسد ويدعم لنا أمورنا المادية بالإضافة إلى أن اتفاقياتنا السابقة ستكون موجودة ومضمونة.. ولازم تعرفوا أن الشىء هذا الذى أنتم فيه الآن بسببه وفى حال عدم تصويتكم.. أعتقد ما هينسالكم الشىء هذا".
من جانبها.. ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، أن الأمم المتحدة تعتزم التحقيق فى اتهامات بشأن تلقى مشاركين فى ملتقى الحوار الليبى بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشحى تنظيم الإخوان.
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