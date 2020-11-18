الجزائر تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

وسجلت وزارة الصحة 20 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 70.629، والوفيات إلى 2206. وتماثل 627 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 46.326، فيما يخضع 43 مريضا للعلاج فى وحدات العناية المركزة. وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أعلن الأحد أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار الفيروس ابتداء من يوم الثلاثاء. وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهى والمطاعم وصالونات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، بحسب التوقيت المحلى للبلاد.

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