 8 آلاف حالة جديدة ..  الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

كما سجلت وزارة الصحة 60 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 163.926 والوفيات إلى 1969. ويبلغ العدد الإجمالى للمرضى الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات حاليا 2134، منهم 473 يعالجون فى وحدات العناية المركزة. فى المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم فى العزل المنزلى والمستشفيات 4629 حالة، ليصل إجمالى المتعافين إلى 94.896.

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