محمد بن سلمان..الرقم الصعب في عالم السياسة والإقتصاد

محمد بن سلمان أو كما يحلو للصحافة الغربية تسميته MBS هو ذلك الرقم الذي استصعب على الكثير الوصول إليه أو لمدى الأفق الذي يرى به المستقبل،هو ذلك الإسم الذي عجّت بترديده الصحف الأجنبية والتي تحدثت عن انجازاته القوية ورؤيته الطموحه التي لا يمكن مقارنتها موضوعياً إلا برؤية صانع سنغافوره الجديدة وراعي نهضتها لي كوان يو الذي حوّل سنغافوره من دولة متواضعة جداً إلى دولة من الدول الأكثر ثراءً في العالم وجعلها في مصاف الدول المتقدمة إلى أن أصبحت احدى دول نمور آسيا،إلا أن المقارنة هنا تكون مغايرة تماماً وليست إعتيادية فالمملكة لديها من الإمكانيات الضخمة ما تجعلها مختلفة عن تلك النماذج فلديها قيادتها الحكيمة وموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية وعمقها الاستراتيجي للعالم الإسلامي وثرواتها الطبيعية ومساحتها الشاسعة التي تجعل الإنطلاقة للهدف أكثر قوة وتقدماً من دول نمور آسيا.

الإصلاحات الإقتصادية ورسم خارطة الطريق

منذ أن تولى سمو الأمير محمد بن سلمان إدارة مجلس الشؤون الإقتصادية رسم خارطة الطريق للوصول إلى هدف رؤية 2030 فقام بإصلاحات كبرى في الإقتصاد السعودي وفي عام 2017 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكيًا بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وخلال هذه المدة شهدت المملكة سلسلة من التغييرات المتسارعة والمتطورة التى أثرت بالإيجاب على كل مواطن ومواطنة، وكانت في مختلف المجالات وهدفت لإجراء إصلاحات شاملة.

ويعد ولي العهد هو مهندس الخطة التي تسعى للإصلاح الاقتصادي في المملكة، والتي من خلالها نتجت رؤية 2030، والتي تهدف إلى إنهاء الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الإقتصاد السعودي، وتحقيق توازن مالي بالمملكة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهي أضخم شيء أحدثه ولي العهد في هذه الفترة،حيث قام بإعدادها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتولى رئاستها ولي العهد، وهذه الرؤية تتضمن العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية إذ تتشكل من ثلاثة تقسيمات وهم الاقتصاد المزدهر، والمجتمع المتقدم، والوطن الطموح، وهذا ما بدأت بوادره تظهر بعد ثلاثة أعوام من إعلان الرؤية.

مكافحة التطرف والفساد(العلاج بالصدمة)

هكذا أعلنها ولي العهد حرباً على التطرف والفساد بمقولته المشهورة(سندمرهم الآن وفوراً) وقام بكبح جماح التطرف بكل أنواعه وأثبت أنه لا يوجد بيننا مكان للمتطرفين لأن التطرف هو العدو اللدود للتقدم والتطور ،وضرب هامة الفساد بترؤسه لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين أمراً بإنشائها وتحديد مهامها والتي تعتمد على التنسيق مع الجهات الحكومية لإستئصال الفساد من مؤسسات الدولة فقام بإطلاق حملة لإجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين ولم يستثن من الحملة أي مسؤول مهما كانت صفته وأوفى بوعده بأنه لن ينجو أي شخص مهما كان منصبه وتوفرت عليه الأدلة الثابته لضلوعه في أي قضية فساد، فقد شملت الحملة عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وموظفين حكوميين وصل عددهم الى اكثر من 400 شخصية تم استرداد ما استحوذوا عليه من أموال الدولة بدون وجه حق واستمرت الحملة بشكل تدريجي من أعلى المستويات إلى أن وصلت إلى أصغر موظف ظالع في قضية فساد ولقيت هذه الحملة تأييداً شعبياً واسعاً.

إنجازاته الخارجية

لم يصل محمد بن سلمان إلى منصب ولاية العهد من فراغ ولم تحمله العواطف للوصول به إلى هذا المنصب ففي جمادى الآخرة من عام 1435 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بتعيينه وزيراً للدولة وذلك لإدراكه جيداً ضرورة أن يتم وضعه قريباً من دائرة إتخاذ القرار وتدرج في المناصب حتى أصبح ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية حيث حقق الكثير من الإنجازات السياسية وعمل على تعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي وساعد في بناء تحالف إسلامي ضد التطرف وقام بتكوين تحالف عربي لدعم الحكومة الشرعية لتحييد خطر الحوثيين ، وعمل على بتر أذرع إيران في المنطقة حيث تراجع نفوذها كثيراً في سوريا والعراق ولبنان،كما قام بجولات خارجية أعادت تشكيل علاقات وسياسات المملكة مع كثير من دول العالم وعقد شراكات تجارية وصناعية معها وبذل كافة الجهود لتطوير سياسة المملكة خارجياً حتى أضحت المملكة رائدة في جميع المجالات ومتميزة في علاقاتها وقوتها السياسية والإقتصادية والعسكرية.

كتبه : سعيد ابو جلوي