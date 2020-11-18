الذهب يهبط وسط شهية للمخاطرة
تراجع الذهب بفعل أنباء إيجابية جديدة عن جهود فايزر للتوصل إلى لقاح لمرض «كوفيد19».
مما شجع مجدداً الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1872.71 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 % لتسجل 1872.10 دولاراً.
وقالت فايزر الأمريكية لصناعة الدواء إنها بصدد طلب إذن أمريكي لاستخدام عقارها بعد أن أظهرت نتائج نهائية للاختبارات نسبة نجاح 95 % مع بيانات أمان تغطي فترة شهرين.
وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى ثنك ماركتس: «أحدث الأنباء الطيبة من جبهة اللقاح تدعم الأصول عالية المخاطر وهو ما أثر سلباً على الملاذات الآمنة مثل الذهب. مع تطلع المستثمرين إلى مستقبل طبيعي، فإن التوقعات لمزيد من تيسير السياسة النقدية ستنحسر، مما يقلص التدفقات على الملاذات».
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