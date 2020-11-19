لبنان يسجل 2084 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومى، أن العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في شهر فبراير ارتفع الى 110.037، أما إجمالى الوفيات فبلغ 852.
وأوضحت أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة التنفس الاصطناعى.
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