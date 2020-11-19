السعودية تسجل أقل من 300 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أشهر 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك لأول مرة ترصد فيه المملكة أقل من 300 حالة منذ أشهر عدة.
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 290 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 354208 أشخاص، وتعتبر حالات 6983 منهم نشطة، بينها 808 حرجة.
وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع كبير لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بعد أن بلغ يوم 14 نوفمبر 349 حالة، وفي 15 نوفمبر 305، وفي 16 نوفمبر 301، وفي 17 نوفمبر 362.
كما أفادت الوزارة بتسجيل 18 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5710 متوفين.
وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 14 نوفمبر 16 حالة، وفي 15 نوفمبر كذلك 16، وفي 16 نوفمبر 19 وفاة، وفي 17 نوفمبر 16.
كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 341515 شخصا، بعد تسجيل 411 حالة شفاء جديدة.
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