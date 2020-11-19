النواب الأمريكى يصوت على قانون لمحاسبة معرقلى الحل السياسى فى ليبيا

وجاء مشروع القانون بمبادرة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، وقدم نصه عضوا لجنة شؤون الشرق الأوسط تيد دويتش وجو ويلسون، ويشدد المشروع على ضرورة إنجاح الحل السياسى فى ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المسعى.

ويذكّر المشروع بأهمية المحادثات التى قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ويدعو الرئيس الأمريكى إلى فرض عقوبات على أى جهة أجنبية تعرقل الحل السياسى.

ويدعو المشروع أيضا لفرض عقوبات على أى شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين فى انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان طرفا النزاع الليبى قد اتفقا فى شهر أكتوبر الماضى، عبر اللجنة العسكرية المشتركة وبرعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار الذى جرى توقيعه فى 23 أكتوبر فى جنيف.